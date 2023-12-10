محافظ سوهاج يتفقد سير الانتخابات الرئاسية بلجان "النيل الابتدائية"

قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من اللجان الانتخابية بمدرسة النيل الابتدائية بأخميم، يرافقه كل من " اللواء محمود تيمور رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والعميد محمد شعيب عضو هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم.

وتفقد المحافظ اللجان الانتخابية بالمدرسة، مؤكدا على انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان دون حدوث أى معوقات حتى الان، وان غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة ولم تتلقى غرفة العمليات أى شكاوى أو تجاوزات.



ويبلغ إجمالي الناخبين بسوهاج نحو 3 مليون و253 ألف و847 ناخب وناخبة، وتضم المحافظة 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية، منها 9 لجان للوافدين من المحافظات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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