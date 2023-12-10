وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين الانتخابات الرئاسية من غرفة العمليات الرئيسية (صور)

تابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إجراءات تأمين سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية والمتصلة بغرف عمليات مديريات الأمن، حيث اطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات الانتخابات الرئاسية، وتوفير الحماية والأمن للمواطنين المترددين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وتواصل الوزير مع عدد من مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".. ووجه بضرورة الحضور الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الناخبين، لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يسهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفورى والحاسم مع كافة المواقف الطارئة.

وأشاد بما لمسه من انضباط ودقة ومستوى متميز للقوات فى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية، مؤكدًا ضرورة الاستمرار فى التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية ترسيخًا لدعائم الأمن والاستقرار فى ربوع الوطن والتصدى الحاسم لأي محاولة تستهدف النيل من أمن الوطن ومقدراته واستحقاقاته.