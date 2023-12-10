الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين الانتخابات الرئاسية من غرفة العمليات الرئيسية (صور)

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إجراءات تأمين الانتخابات

تابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إجراءات تأمين سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية والمتصلة بغرف عمليات مديريات الأمن، حيث اطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات الانتخابات الرئاسية، وتوفير الحماية والأمن للمواطنين المترددين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وتواصل الوزير مع عدد من مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".. ووجه بضرورة الحضور الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الناخبين، لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يسهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفورى والحاسم مع كافة المواقف الطارئة.

وأشاد بما لمسه من انضباط ودقة ومستوى متميز للقوات فى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية، مؤكدًا ضرورة الاستمرار فى التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية ترسيخًا لدعائم الأمن والاستقرار فى ربوع الوطن والتصدى الحاسم لأي محاولة تستهدف النيل من أمن الوطن ومقدراته واستحقاقاته.

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية غرفه العمليات الرئيسية سير العملية الانتخابية الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

مستشار الرئيس يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)

قيادات وعمال "مصر للألومنيوم" يشاركون في أول أيام الانتخابات الرئاسية (صور)

وزير الكهرباء: المشاركة بالانتخابات تثبت تمسك المواطنين بالمحافظة على المكتسبات الدستورية

انتخابات الرئاسة: مشاركة واسعة لمنسوبي جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

غرف عمليات بالنقابات العمالية والمهنية لمتابعة عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

يسرا لـ"الدستور": المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تبرز وعى المصريين

مدرب بيراميدز: حزين على الخسارة أمام صن داونز.. والمهمة صعبة فى دورى الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي