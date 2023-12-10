انتخابات الرئاسة: مشاركة واسعة لمنسوبي جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

أعلن د.جمال تاج عبد الجابر، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، أنه منذ الساعات الأولى لليوم الانتخابي الأول في إنتخابات الرئاسة 2024، شاركت جموع من منسوبي الجامعة في العملية الإنتخابية.

وتوجه وفد برئاسة د.على محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ولاء محمود الشريف منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والأستاذ جمال كمال عباس أمين عام الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعة واعداد غفيرة من الطلاب والطالبات من كليتي الجامعة إلى لجنة الإنتخابات بجهاز مدينة أسيوط الجديدة، للتصويت فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتي بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة 3 أيام تنتهي بموجبها يوم الثلاثاء المقبل، وحرص الطلاب خلال الإدلاء بأصواتهم على تقديم التحية لعناصر تأمين اللجان.

وحرصت الجامعة على توفير كافة التسهيلات اللوجستية اللازمة من أتوبيسات وغيرها لنقل الطلاب والإداريين على افواج متتالية إلى لجنة الاقتراع؛ تيسيرًا عليهم في المشاركة.

وأشاد د.جمال تاج رئيس الجامعة بالروح الإيجابية لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، والطلاب مشيرًا أن الجامعة أستعدت للمشاركة منذ إعلان الجدول الزمني للإنتخابات الرئاسية إنطلاقًا من المسئولية الوطنية للجامعة في دعم الدولة المصرية في مسيرتها نحو الإستقرار والتنمية.

كما أضاف رئيس الجامعة إنه لمس حرصًا كبيرًا من الطلاب على النزول والمشاركة فى الانتخابات وانهم يسعون لإعمال حقهم الدستورى والقانونى فى الادلاء باصواتهم. معربًا عن سعادته بمشاركة طلاب الجامعة بكثافة في العرس الديمقراطي، مؤكدًا أن ذلك يدل على وعي وفهم الطلاب للأحداث السياسية الجارية وحرصهم على استقرار وطنهم.

وأوضح د.علي يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة نظمت قبل بدء الانتخابات الرئاسية عدة ندوات تثقيفية ومحاضرات توعوية حول المشاركة في العملية الإنتخابية وأهمية هذه المشاركة التي تُعد بمثابة نداء وطني ولابد من تلبيته، مؤكدًا أن هذه التجربة تمنح الفرصة للطلاب لممارسة حقهم الدستوري بنزاهة.

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024