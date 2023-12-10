الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أسما إبراهيم تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية (صور)

الإعلامية أسما ابراهيم
الإعلامية أسما ابراهيم

أدلت الإعلامية أسما إبراهيم، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت صباح اليوم الأحد، بلجنتها بمنطقة السادس من أكتوبر. 

وقالت أسما إبراهيم، إنه يتعين على كل مصري المشاركة في الانتخابات؛ كي يرى العالم كله حب المصريين لوطنهم واستكمال مسيرة البناء والتنمية، وذلك وسط تجمع كبير من الناخبين الذين التقطوا معها صورًا تذكارية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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