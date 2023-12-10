رئيس حزب النور يدعو إلى المشاركة فى انتخابات الرئاسة (فيديو)

حث الدكتور محمد منصور رئيس حزب النور المواطنين على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024م.

وقال رئيس حزب النور إن انتخابات الرئاسة بدات بشكل إيجابي ومشاركة قوية من جميع المصريين، وهذا مؤشر جيد للديمقراطية بمصر.

وقال في تصريحات لـ"الدستور": "أدعو جميع المصريين لممارسة حقهم الدستور في المشاركة الإيجابية بالإدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة، وهي استحقاق سياسي يدل على قوة مصر وجبهتها الداخلية".

وأكد أن حزب النور يتابع باستمرار عبر غرفة الانتخابات مؤشرات المشاركة في الانتخابات، وهي مؤشرات جيدة.