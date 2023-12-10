الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس حزب النور يدعو إلى المشاركة فى انتخابات الرئاسة (فيديو)

الدكتور محمد منصور
الدكتور محمد منصور رئيس حزب النور

حث الدكتور محمد منصور رئيس حزب النور المواطنين على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024م.

وقال رئيس حزب النور إن انتخابات الرئاسة بدات بشكل إيجابي ومشاركة قوية من جميع المصريين، وهذا مؤشر جيد للديمقراطية بمصر.

وقال في تصريحات لـ"الدستور": "أدعو  جميع المصريين لممارسة حقهم الدستور في المشاركة الإيجابية بالإدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة، وهي استحقاق سياسي يدل على قوة مصر وجبهتها الداخلية".

وأكد أن حزب النور يتابع  باستمرار عبر غرفة الانتخابات مؤشرات المشاركة في الانتخابات، وهي مؤشرات جيدة.

محمد منصور رئيس حزب النور الدستور انتخابات الرئاسة المصريين الانتخابات الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

مشاركة سيدات مصر فى الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس حزب الاتحاد: مصر تنتفض لانتخاب الرئيس

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. يسرا لـ"الدستور": المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تبرز وعى المصريين

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

سر الحرب المعقمة.. كيف يرى الإسرائيليون الوضع الكارثى فى غزة؟

الأونروا: إسرائيل تمهد لطرد سكان غزة بشكل جماعى إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي