رئيس حزب الاتحاد: مصر تنتفض لانتخاب الرئيس

أكد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، الذي يدير غرفة العمليات الرئيسية للحزب بمحافظة القاهرة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، أنما سطره المصريون اليوم في أول أيام التصويت لانتخابات الرئاسة ملحمة رائعة وصورة مشرفة لمصر والمصريين؛ مما جعله يطالب بتغير هاشتاج مصر تنتخب الرئيس وتفعيل هاشتاج #مصر_تنتفض_لانتخاب_الرئيس.

وذكر "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن اليوم لم يكن عاديا في كافة جوانب العملية الانتخابية من حيث الحشود الهائلة والمسيرات الكبيرة والكم الهائل من لجان الاستعلام التي أقامها عدد من الأحزاب السياسية لتسهيل تصويت المصريين، مضيفًا: "مما يجعلنا فعليا في انتفاضة سياسية ومشهد انتخابي يعكس وجه حضاري اعتادتها مصر في كل الاستحقاقات الستورية".

وأشار رئيس حزب الاتحاد: "قد لمسنا ذلك المشهد بأنفسنا من خلال غرفة عمليات حزب الاتحاد المركزية ولجان الرصد ولجان الاستعلام التي توافد اليها المصريون بكثافة مما يجعلنا نجزم أن تلك الانتخابات ستكون الاعلي من حيث نسبة المشاركة عن كل الانتخابات الرئاسية المصرية السابقة عبر التاريخ".

وأردف: "وقد رصدنا مشاركة كبيرة للاسرة المصرية من شيوخ وشباب لكن تظل المرأة المصرية كما هي في المركز الاول وتتبوأ قائمة الفئات الاعلي تصويتا وفق ما رصدناه".

وهنأ رضا صقر مصر والمصريين بهذا العرس الانتخابي والمشهد المشرف الذي يعد رسالة للعالم، مؤكدًا أن اصطفاف الشعب خلف دولته المستقرة الصامدة أمام أي تحديات ومخاطر تواجهها علي كافة المستويات، وأن الانتخابات الرئاسية تمثل بعد سياسيا اخر من حيث تعزيز المسار الديمقراطي والتاكيد علي ان المصريين وحدهم من يقررون مصيرهم ويحددون مستقبلهم.

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.