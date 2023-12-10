الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الاحتلال اعتقل 30 فلسطينيًا فى نابلس

ولاء السلامين
ولاء السلامين

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين، إن هيئة شئون الأسرى أعلنت اعتقال 30 فلسطينيًا بينهم سيدة من مدينة نابلس.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدات والقرى وداهمت وقصفت العديد من منازل الفلسطينيين ورافقتها جرافة عسكرية إسرائيلية دمرت البنية التحتية.

كما أشارت إلى أن قوة عسكرية باقتحام مخيم بمدينة نابلس، وأسفر ذلك عن اشتباكات مسلحة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت أن الاحتلال الإسرائيلي نشر قناصته على أسطح المنازل،  مما أدى إلى اختناق بعض المواطنين بسبب الغاز المسيل للدموع، كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على الفلسطينيين.

وأوضحت أن المستوطنين يرهبون الفلسطينيين بحرق المنازل وتدمير البنية التحتية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، متابعة: "يتم تدمير التجمعات السكنية في عدد من المناطق وشبكات المياه".

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