في اليوم الأول.. كبار السن وذوي الهمم يسيطرون على المشهد الانتخابي (صور)

تُعد الانتخابات الرئاسية المصرية من المحطات المهمة لتحديد مستقبل مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات المقبلة، وفي ظل التحديات التي تواجه البلاد، يأتي دور الجميع للمشاركة في صنع القرار الوطني بما في ذلك كبار السن وذوي القدرات الخاصة.

وتؤكد المنظمات الحقوقية أهمية مشاركة هاتين الفئتين في العملية الانتخابية كحق مكفول لهم في الدستور إلى جانب باقي المواطنين، وتدعو إلى تهيئة البيئة الملائمة لتمكينهم من المشاركة بصورة فعالة للإدلاء بأصواتهم، وهو ما تم بالفعل في كافة اللجان الانتخابية التي تم تخصيصها لهذه الفئات.

ونظرًا لما تواجهه هذه الفئات من تحديات خاصة فإن المجتمع والدولة مطالبان ببذل جهود استثنائية لتسهيل مشاركتهم، تكفل لهم الوصول الآمن لمراكز الاقتراع بما يناسب حاجاتهم الفردية، وتوفير الدعم الفني والخدمي اللازم.

مسنة تتشح بعلم مصر للمشاركة في الانتخابات

ففي مدينة نصر، أبدت إحدى المسنات حرصًا شديدًا على المشاركة في الاقتراع لليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، فتوجهت إلى اللجنة الانتخابية المخصصة لها بالجامعة العمالية بمدينة نصر، بالرغم مما تعانيه من إعاقة حركية تستدعي استخدام كرسي متحرك، وكانت المسنة قد لفّت نفسها بعلم مصري الذي نسجته يدويًا بنفسها؛ تعبيرًا عن حبها لوطنها، معتبرة أن مشاركتها في الاقتراع أداء لواجب وطني يجب القيام به.

الإسكندرية تشارك بالأعلام واللافتات

ففي الأسكندرية، نظم عدد من موظفي إدارة التعليم بمحافظة الإسكندرية بالاشتراك مع مجموعة من الطلاب ذوي الهمم، مسيرة حاشدة احتفالًا بمصر وحبًا في وطنهم، وذلك بهدف المشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الأيام الثالثة القادمة، وبدايتها اليوم، وقد أقيمت المسيرة في حي الورديان غرب مدينة الإسكندرية، وقد رفع المُشاركون أعلام مصر ولافتات داعمة، كما رددوا هتافات من بينها "انزل صوتك أمانة".

وفي مشهد آخر داخل إحدى لجان محافظة الأسكندرية أيضًا، أصر أحمد عبد الدايم، 70 عامًا، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوته لاختيار رئيس الجمهورية، بالرغم من مرضه الذي يضطره للجلوس على كرسي متحرك، معتبرًا أن المشاركة الانتخابية أمر عظيم بالنسبة له، وأدلى بصوته للرئيس الذي يستحق قيادة مصر.

مسن دمياطي يشارك بكرسيه المتحرك

وفي دمياط، أصرّ مسنّ على الإدلاء بصوته مُستخدمًا كرسيًا متحركًا في مدرسة الشهيد سامح القصبي، وكانت الإدارة المحلية قد قامت بالتجهيزات اللازمة لتسهيل مشاركة ذوي الإعاقة وكبار السن، ضمانًا لسهولة وسلاسة العملية الانتخابية، في إطار الجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

خروج موظفي اللجنة لمساعدة مسن من سيارته

وفي أسيوط، شهدت إحدى اللجان بمركز البداري قيام أحد الناخبين ذوي الإعاقة الحركية والحالات المرضية بالإدلاء بصوته من داخل سيارته، حيث أصرّ على المشاركة في التصويت، وقد أمر قاضي اللجنة بخروج موظفي اللجنة إليه لتسهيل الأمر عليه.

مستشار "كفر الزيات" يخرج لمساعدة مسن

وفي الغربية، خرج أحد مستشاري إحدى لجان الاقتراع في مدينة كفر الزيات، من اللجنة لمساعدة أحد الناخبين ذوي الإعاقة على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، مُيسّرًا له التصويت خارج اللجنة لحالته الصحية.

مسيرة شعبية من ذوي الهمم في الزقازيق

وفي الشرقية، نظم الأشخاص ذوو الهمم مسيرة شعبية كبيرة رابطت بين عدة شوارع رئيسية في مدينة الزقازيق، داعية المواطنين للمشاركة الفاعلة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وتقدمت المسيرة النائبة هند حازم حبيب، العضو بمجلس النواب ممثلة فئة ذوي الهمم، مؤكدة أن المشاركة الانتخابية واجب وطني ينبغي أن يؤديه الجميع، حفاظًا على منجزات مصر وإرسالًا لرسالة لدول العالم بأن مصر تشهد حيوية ديمقراطية.

مسنة من البحيرة تنتخب محمولة على الأكتاف

وفي البحيرة، أصرت مرزوقة إبراهيم، 85 عامًا، على الحضور إلى لجنتها بمدرسة أبو صمادة الابتدائية المشتركة، بمدينة الدلنجات، مستخدمة عكازًا للمشي لتسهيل وصولها، رغبة منها في المشاركة والإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، وبالرغم من فقدانها للبصر منذ فترة، إلا أنها حضرت محمولة على أكتاف الجيران والأحفاد، لتؤدي واجبها تجاه الوطن، داعية الشباب للمشاركة في التصويت؛ فالمشاركة الانتخابية واجب وطني.

مسنان في بني سويف يتعجزان على بعضهما للتصويت

وفي بني سويف، شهدنا مرافقة وهبة غالي، 80 عامًا، زوجته عدلية إبراهيم، 76 عامًا، إلى مدرسة الجزيرة المرتفعة بمحافظة بني سويف للإدلاء بأصواتهما في الانتخابات الرئاسية، وذلك في اليوم الأول من انطلاق التصويت، مؤكدين أنهما أصرا على المشاركة الانتخابية والذهاب سويًا إلى صندوق الاقتراع رغم ما يعانيانه من ظروف صحية ومرضية، معبرين عن سعادتهما بالمساهمة من أجل استمرار مسيرة البناء والتنمية والاستقرار في مصر.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.