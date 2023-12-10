خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

أعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، "عن استيائه" من موقف روسيا بشأن الحرب في غزة، داخل مجلس الامن، بالتصويت بالموافقة على وقف اطلاق النار.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أن الأخير تحدث اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الحرب في غزة والوضع في المنطقة”.

وأوضح البيان أيضًا أن نتنياهو أبلغ بوتين أن “أي دولة قد تتعرض لهجوم إرهابي إجرامي مثل ما تعرضت له إسرائيل، ستتصرف بقوة لا تقل عن تلك التي تعمل فيها إسرائيل”.

كما أعرب نتنياهو عن “تقديره” للجهود الروسية لإطلاق سراح مواطن إسرائيلي يحمل الجنسية الروسية، مضيفا أن إسرائيل ستواصل “استخدام كافة الوسائل، السياسية والعسكرية، لإطلاق سراح جميع الرهائن لدينا”.

ولم يشر بيان الكرملين إلى تعبير نتنياهو عن "الاستياء" لكنه قال إن "الجانب الروسي مستعد لتقديم كل المساعدة الممكنة من أجل تخفيف معاناة المدنيين وتهدئة الصراع".