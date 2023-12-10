الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد نور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويحث الجمهور على المشاركة

محمد نور
محمد نور

أدلى المطرب محمد نور، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك داخل لجنته الانتخابية بإحدى مدارس منطقة الزمالك بمحافظة الجيزة.

ونشر محمد نور، عددًا من مقاطع الفيديو والصور التي توثّق مشاركته في الانتخابات الرئاسية وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وحثَّ جمهوره على النزول والمشاركة في العملية الانتخابية.

وعلَّق محمد نور على منشوره: "انزل شارك.. أغنية في حب مصر.. إن شاء الله الناس كلها تنزل.. بشكر حزب حماه الوطن حزب كلّ المصريين على المجهود الجبار والتعب في ٣ شهور اللي فاتو".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر، وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

المطرب محمد نور الانتخبات الرئاسية المصرية محمد نور في حب مصر حزب حماة الوطن

مواد متعلقة

نبيلة عبيد تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية: "انتخبت الأمن والاستقرار"

فوز الدكتور سامح مهران بجائزة "صلاح القصب" للإبداع المسرحى لعام 2023

أفلام رأس السنة.. دور العرض السينمائية تستعد لاستقبال فيلم "كتف قانونى"

تفاصيل وأسعار حفل الموسيقار يحيى خليل بدار الأوبرا.. الجمعة

شريف منير رفقة سلمى أبو ضيف من كواليس فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

بمشاركة ابنته.. تعرف على صناع أغنية "عليا" لـ محمد نور

الليلة.. أوركسترا القاهرة السيمفونى يحيى حفلًا موسيقيًا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى

حسن الرداد يحتفل بفيلمه الجديد "بلوموندو" مع جمهوره (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. يسرا لـ"الدستور": المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تبرز وعى المصريين

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

سر الحرب المعقمة.. كيف يرى الإسرائيليون الوضع الكارثى فى غزة؟

الأونروا: إسرائيل تمهد لطرد سكان غزة بشكل جماعى إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي