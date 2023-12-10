محمد نور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويحث الجمهور على المشاركة

أدلى المطرب محمد نور، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك داخل لجنته الانتخابية بإحدى مدارس منطقة الزمالك بمحافظة الجيزة.

ونشر محمد نور، عددًا من مقاطع الفيديو والصور التي توثّق مشاركته في الانتخابات الرئاسية وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وحثَّ جمهوره على النزول والمشاركة في العملية الانتخابية.

وعلَّق محمد نور على منشوره: "انزل شارك.. أغنية في حب مصر.. إن شاء الله الناس كلها تنزل.. بشكر حزب حماه الوطن حزب كلّ المصريين على المجهود الجبار والتعب في ٣ شهور اللي فاتو".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر، وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.