الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حورية فرغلى عقب الإدلاء بصوتها: "فخورة بوعى المصريين.. تحيا مصر" (صور)

حورية فرغلي تدلي
حورية فرغلي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

حرصت الفنانة حورية فرغلي، على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنة قصر الدوبارة بمنطقة وسط البلد، في أول أيام التصويت الانتخابي، مؤكدة أهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، رافعة علم مصر خلال تواجدها في مقر اللجنة الانتخابية.

وقالت "حورية" لـ"الدستور": "حقيقي فخورة إني مصرية.. وفخورة بوعي الشعب المصري ومصاحبة المواطنين لأبنائهم خلال عمليات التصويت لبث روح الوطنية والوعي في نفوس الجيل الجديد.. تحيا مصر أم الدنيا".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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