الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمود الليثي عقب الادلاء بصوته: "فرحان بوعي المواطنين ودامت مصر بألف خير"

محمود الليثي
محمود الليثي

أدلى المطرب محمود الليثي، بمقر لجنة قصر الدوبارة بمنطقة وسط البلد، فى أول أيام التصويت الانتخابي، مؤكدا على أهمية المشاركة فى الاستحقاق الرئاسي.

 المشهد فى شوارع مصر مفرح للغاية

وقال الليثي فى تصريحات خاصة لـ الدستور: المشهد فى الشوارع المصرية مُفرح للغاية، فخور جدا بوعي المواطنين ومشاركتهم بالادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. دامت مصر بألف خير.

وتستقبل اللجان الانتخابية الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية  في أول أيام التصويت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا في كافة محافظات الجمهورية وذلك وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات حيث تم تسليم كافة المقرات الانتخابية لوزارة الداخلية لتأمين المقار والحفاظ على الناخبين وسلامتهم وأمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

الانتخابات الرئاسية

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

محمود الليثي محمود الليثي يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية التصويت الانتخابي أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024

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