محمود التهامي عقب الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة: "الحمد لله على تأدية الأمانة"

حرص الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين، على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، فى مقره الانتخابي داخل مدرسة أبو بكر الصديق بمدينة الشيخ زايد.

وأكد التهامي، على أهمية مشاركة جموع المواطنين، فى التصويت واختيار رئيس الجمهورية، مشيرا إلى انها أمانة وواجب وطني قائلا: الحمد لله علي تأدية الأمانة.. وربنا يعينك ياريس فيما أقامك.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم

وتستقبل اللجان الانتخابية الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في أول أيام التصويت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا في كافة محافظات الجمهورية وذلك وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات حيث تم تسليم كافة المقرات الانتخابية لوزارة الداخلية لتأمين المقار والحفاظ على الناخبين وسلامتهم وأمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.