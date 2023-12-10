الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقيب المحامين يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

عبد الحليم علام نقيب
عبد الحليم علام نقيب محامين مصر

أدلى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنة مدرسة المنشية الابتدائية وسط الإسكندرية، وسط حضور كبير من المحامين، للمشاركة في أول أيام التصويت بالاستحقاق الرئاسي.

وعقب الإدلاء بصوته، حثَّ نقيب المحامين، المواطنين، على التوجه إلى اللجان وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن المصريين يثبتون دائمًا قوة في التعبير عن أنفسهم وذلك من خلال المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي الحقيقي.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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