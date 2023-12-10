الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

نشرة الرابعة| انتهاء ساعة الراحة.. واللجان تواصل استقبال الناخبين (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

استأنفت لجان الاقتراع عملها باستقبال الناخبين بعد انتهاء ساعة الراحلة، التي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات في منتصف اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، وسط اقبال كثيف من الناخبين وحرص منهم على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العثرس الانتخابي المصري

يأتي ذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الدفع بالمزيد من الموظفين لتغطية كافة اللجان وتسهيل إجراءات الانتخاب على المواطنين بعد تزايد الأعداد أمام مقار اللجان.. وفيما يلي أهم الأخبار التي وردت حتى الساعة

الهيئة الوطنية للانتخابات: بدء ساعة الراحة فى الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن توقف عملية الاقتراع فى اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بشكل مؤقت لمدة ساعة؛ لبدء راحة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية وأمنائها، وذلك وفقا لنص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية.. 

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

أدلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024،  في مدرسة بدر بحي الدقي بمحافظة الجيزة.. لقراءة المزيد اضغط هنا

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تراجع طفيف في أسعار الذهب عالميًا وسط ترقب لبيانات التضخم

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