نشرة الرابعة| انتهاء ساعة الراحة.. واللجان تواصل استقبال الناخبين (فيديو)

استأنفت لجان الاقتراع عملها باستقبال الناخبين بعد انتهاء ساعة الراحلة، التي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات في منتصف اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، وسط اقبال كثيف من الناخبين وحرص منهم على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العثرس الانتخابي المصري

يأتي ذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الدفع بالمزيد من الموظفين لتغطية كافة اللجان وتسهيل إجراءات الانتخاب على المواطنين بعد تزايد الأعداد أمام مقار اللجان.. وفيما يلي أهم الأخبار التي وردت حتى الساعة

الهيئة الوطنية للانتخابات: بدء ساعة الراحة فى الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن توقف عملية الاقتراع فى اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بشكل مؤقت لمدة ساعة؛ لبدء راحة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية وأمنائها، وذلك وفقا لنص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية..

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

أدلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، في مدرسة بدر بحي الدقي بمحافظة الجيزة.. لقراءة المزيد اضغط هنا

وزير النقل يكشف معدلات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، مشروع تطوير ميناء السخنة، الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي السخنة / الدخيلة.. لقراءة المزيد اضغط هنا

وزير الرى: 31،40 مليون دولار لمشروعات تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "حماية السواحل بإستخدام الحلول القائمة على الطبيعة.. من الفكرة إلى التنفيذ على نطاق واسع.. قصة نجاح مصرية"، والتي ينظمها "برنامج الأمم المتحدة الإنمائى" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخCOP28 .. لقراءة المزيد اضغط هنا

تداول 1.1 مليون طن قمح مستورد بقيمة 12 مليار جنيه خلال عام بالبورصة السلعية

كشف حسام الجراحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبورصة السلعية، أن إجمالي كميات القمح المستورد المتداولة عبر البورصة السلعية منذ بدء تداوله في 27 نوفمبر 2022، وحتى الآن بلغ نحو 1.1 مليون طن قمح بإجمالي قيمة بلغت 12 مليار جنيه.. لقراءة المزيد اضغط هنا

تراجع طفيف في أسعار الذهب عالميًا وسط ترقب لبيانات التضخم

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.4 % بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتاهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.2 %خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، عقب صدور بيانات اقتصادية قد تحفز الفيدرالي الأمريكي على الاستمرار في تطبيق سياسته النقدية المتشددة.. لقراءة المزيد اضغط هنا

الأونروا: وقف إطلاق النار ضرورة لإنهاء الجحيم على الأرض فى غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إن الوكالة على وشك الانهيار ونحذر من تأزم الوضع في غزة، مؤكدًة أن وقف إطلاق النار ضرورة لإنهاء الجحيم على الأرض في القطاع، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.. لقراءة المزيد اضغط هنا