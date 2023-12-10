الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 1.1 مليون طن قمح مستورد بقيمة 12 مليار جنيه خلال عام بالبورصة السلعية

حسام الجراحي
حسام الجراحي

كشف حسام الجراحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبورصة السلعية، أن إجمالي كميات القمح المستورد المتداولة عبر البورصة السلعية منذ بدء تداوله في 27 نوفمبر 2022، وحتى الآن بلغ نحو 1.1 مليون طن قمح بإجمالي قيمة بلغت 12 مليار جنيه.

البورصة السلعية: تداول 1.1 مليون طن قمح مستورد بقيمة 12 مليار جنيه خلال عام


وأضاف في تصريحات له اليوم، أن إجمالي عدد جلسات التداول بلغ 100 جلسة من مزايدات على القمح  بمعدل جلستين في الاسبوع (الأحد والأربعاء)،وتم التنفيذ من خلال 8550 عملية، فيما بلغ عدد الشركات المسجلة نحو 139 شركة وبلغ متوسط عدد الشركات المنفذة نحو 85 شركة.

وأشار إلى أن متوسط الكميات المنفذة في الجلسة الواحدة يتراوح من 50 إلى 85 طن لكل شركة فيما بلغ متوسط سعر التنفيذ لكل جلسة على مدار العام نحو 10 آلاف و700 جنيه.

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يذكر أن البورصة المصرية للسلع تعد شركة مساهمة مصرية مرخصة تم تأسيسها بموجب قرار رئيس الوزراء،  في يناير 2020 وتم الانتهاء من إجراءات التأسيس في سبتمبر 2020.

وتعد سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين وآلية هامة للتسعير من خلال تفاعل قوى العرض والطلب،مما يساهم في تنظيم وزيادة فعالية التجارة الداخلية في مصر.

وتهدف البورصة المصرية للسلع أن تكون منصة التداول الالكترونية لمختلف السلع الحاضرة سواء كانت زراعية أو معدنية Soft & hard Commodities.

وبالتالي تكون سوق جاذب لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين، مما يوفر سوقًا مصريًا ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

وتوفر البورصة السلعية قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كافة المتعاملين على منصتها ما يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

كما أن هذه البورصة السلعية تساهم في تخفيض سعر المنتج النهائي للمستهلك، كما أن عملية تداول  في كانت لسلعة القمح،حيث طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية القمح لمطاحن القطاع الخاص وسط إقبال  كبير على الاشتراك في منظومة البورصة السلعية.

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حسام الجراحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبورصة السلعية اجمالي كميات القمح المستورد البورصة السلعية جلسات التداول البورصة المصرية للسلع

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