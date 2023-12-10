الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البورصة السلعية: تداول 1.1 مليون طن قمح مستورد بقيمة 12 مليار جنيه خلال عام

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

صرح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبورصة السلعية حسام الجراحي بأن إجمالي كميات القمح المستورد  المتداولة عبر البورصة السلعية منذ بدء تداوله في 27 نوفمبر 2022، وحتى الآن بلغ نحو 1.1 مليون طن قمح بإجمالي قيمة بلغت 12 مليار جنيه.

وأضاف إجمالي عدد جلسات التداول بلغ 100 جلسة من مزايدات على القمح  بمعدل جلستين في الاسبوع (الأحد والأربعاء)، وتم التنفيذ من خلال 8550 عملية، فيما بلغ عدد الشركات المسجلة نحو 139 شركة وبلغ متوسط عدد الشركات المنفذة نحو 85 شركة.

وأشار إلى أن متوسط الكميات المنفذة في الجلسة الواحدة يتراوح من 50 إلى 85 طنًا لكل شركة فيما بلغ متوسط سعر التنفيذ لكل جلسة على مدار العام نحو 10 آلاف و700 جنيه.

البورصة السلعية قمح مستورد وزارة التموين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبورصة السلعية حسام الجراحي

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