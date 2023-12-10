الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأونروا: وقف إطلاق النار ضرورة لإنهاء الجحيم على الأرض فى غزة

غزة
غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إن الوكالة على وشك الانهيار ونحذر من تأزم الوضع في غزة، مؤكدًة أن وقف إطلاق النار ضرورة لإنهاء الجحيم على الأرض في القطاع، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

مليون شخص فى رفح

وفي وقت سابق قال عدنان أبوحسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن أكثر من مليون شخص من سكان قطاع غزة موجودون في مدينة رفح "التي لا تستوعب أكثر من 250 ألفا"، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة أصبحت أجسامهم أقل مناعة بسبب سوء التغذية، وهذا ما زاد من انتشار الأمراض، مشيرًا إلى أن 20% من أطفال قطاع غزة مصابون بالتهابات رئوية، فيما جرى رصد انتشار سريع لالتهاب الكبد الوبائي.

وتابع أن المخطط الآن وما نراه أنه يتم الدفع بمعظم سكان قطاع غزة من الجنوب إلى الجنوب، ما يعني من منطقة خان يونس إلى منطقة رفح الحدودية مع مصر، لافتًا إلى أن الحديث يجري حاليا عن قرابة مليون و900 ألف نازح في منطقة قطاع غزة، منهم حوالي مليون و200 ألف في 156 مدرسة تابعة للوكالة موزعة في مختلف المناطق.

غزة الوضع في غزة وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين الأونروا سكان قطاع غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

الفصائل الفلسطينية تعلن استهداف دبابة ميركافا وقناص إسرائيلى فى غزة

"القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية تقصف آليتين إسرائيليتين في جباليا شمال غزة

البحرية الفرنسية تعلن إسقاط مُسيرتين بالبحر الأحمر انطلقتا من اليمن

الصحة العالمية: 14 مستشفى بغزة تعمل جزئيًا والبقية خرجت عن الخدمة

عاجل.. الفصائل الفلسطينية: مقتل 10 من جنود الاحتلال بمنطقة الفالوجا شمالى غزة

"ولادك يا مصر".. حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة ينظم مسيرة في اتجاه مقار لجان الوافدين بالعاصمة الإدارية

يدخل 60 ألف فقط.. "الطاقة الفلسطينية": غزة تحتاج 750 ألف لتر وقود يوميا

الأردن: الاحتلال يصر على المضى فى إخراج أهل غزة من القطاع

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

مادلين طبر تدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي