الأونروا: وقف إطلاق النار ضرورة لإنهاء الجحيم على الأرض فى غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إن الوكالة على وشك الانهيار ونحذر من تأزم الوضع في غزة، مؤكدًة أن وقف إطلاق النار ضرورة لإنهاء الجحيم على الأرض في القطاع، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

مليون شخص فى رفح

وفي وقت سابق قال عدنان أبوحسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن أكثر من مليون شخص من سكان قطاع غزة موجودون في مدينة رفح "التي لا تستوعب أكثر من 250 ألفا"، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة أصبحت أجسامهم أقل مناعة بسبب سوء التغذية، وهذا ما زاد من انتشار الأمراض، مشيرًا إلى أن 20% من أطفال قطاع غزة مصابون بالتهابات رئوية، فيما جرى رصد انتشار سريع لالتهاب الكبد الوبائي.

وتابع أن المخطط الآن وما نراه أنه يتم الدفع بمعظم سكان قطاع غزة من الجنوب إلى الجنوب، ما يعني من منطقة خان يونس إلى منطقة رفح الحدودية مع مصر، لافتًا إلى أن الحديث يجري حاليا عن قرابة مليون و900 ألف نازح في منطقة قطاع غزة، منهم حوالي مليون و200 ألف في 156 مدرسة تابعة للوكالة موزعة في مختلف المناطق.