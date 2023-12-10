حملة حازم عمر تواصل عملها مع غرف العمليات فى جميع المحافظات

تواصل غرفة العمليات المركزية التابعة لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، عملها في التواصل مع غرف العمليات على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

ويقوم النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، ورئيس الغرفة، بالإضافة إلى أعضاء غرفة العمليات المركزية، بمتابعة جميع المشاكل، التي يرصدها منسقو الحملة الانتخابية، ورؤساء وأعضاء غرف العمليات بالمحافظات، خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وذلك للعمل على حلها.

فيما يواصل المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر جولاته الميدانية على المراكز الانتخابية المختلفة بمحافظات القاهرة- الشرقية - الدقهلية- كفرالشيخ لتفقد سير العملية الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى قيام المرشح الرئاسي حازم عمر ولفيف من أعضاء وقيادات الحزب وحملته الانتخابية بجولات ميدانية لتفقد سير العملية الانتخابية بمعظم محافظات الجمهورية ذات الكثافة التصويتية العالية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.