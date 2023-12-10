الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إكرامي الشحات يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

إكرامي الشحات
إكرامي الشحات

أدلى إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة صلاح الدين الرسمية لغات بالتجمع، بالقاهرة الجديدة.

انطلقت في التاسعة من صباح اليوم، عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات الرئاسة 2024، وتستمر على مدار 3 أيام، وهي الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وتجري انتخابات الرئاسة داخل، 9376 مركز اقتراع، بواقع 11631 لجنة فرعية بكافة أنحاء الجمهورية، وبلغ عدد من يحق لهم التصويت 67 مليون ناخب وناخبة.

ويتوافد المواطنون على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول بانتخابات الرئاسة 2023 حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً ويتواصل التصويت لمدة ثلاثة أيام هي الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، في وقت سابق عن إتاحة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية؛ من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الرقم القومي للناخب؛ وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت خلال انتخابات الرئاسة 2023.

إكرامي الشحات ,انتخابات الرئاسة المصرية منتخب مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي إكرامي

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