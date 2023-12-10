الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الحرية: ملحمة وطنية للمصريين فى الانتخابات الرئاسية

رئيس حزب الحرية المصرى
رئيس حزب الحرية المصرى

أدلى الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية أمام لجنة العروبة الابتدائية قسم النزهة بمحافظة القاهرة.

وأشاد رئيس حزب الحرية المصرى، بالإقبال الجماهيرى الكبير على صناديق الاقتراع، منذ اللحظات الأولى لبدء عمل اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن تلك الحشود التى تمثل جميع فئات المجتمع المصرى، بمثابة مظاهرة فى حب مصر.

وأكد د. ممدوح محمد محمود أن المشاركة الكثيفة فى الانتخابات الرئاسية، من جانب المرأة والشباب والشيوخ، دليل قوى على مدى وعى الشعب المصرى، بأهمية هذا الاستحقاق الدستورى، وبحجم المخاطر التى تهدد الأمن القومى.

 الحشود الغفيرة رسالة للعالم بأن المصريين يقدمون نموذجا فى الممارسة الديمقراطية

وقال رئيس حزب الحرية المصرى، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى، وعلى جميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والمجتمعية المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى، الذى يتابعه العالم، من خلال وسائل الإعلام والمنظمات الدولية.

وأضاف أن المصريين يسطرون ملحمة وطنية بالاحتشاد أمام لجان الانتخابات فى مظهر حضارى يليق بمصر وتاريخها وحضارتها، مؤكدا أن تلك الحشود الغفيرة، رسالة للعالم بأن المصريين يقدمون نموذجا فى الممارسة الديمقراطية، وأنهم على قلب رجل واحد، للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأشاد رئيس حزب الحرية المصرى بدور الهيئة الوطنية للانتخابات وأجهزة ومؤسسات الدولة المصرية فى إدارة المشهد الانتخابى، لكى يمارس المواطنين حقهم الدستوى فى الإدلاء بأصواتهم فى هذا العرس الديمقراطى.

وانطلقت صباح اليوم انتخابات الرئاسة المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، حيث يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

وتقام الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، حيث تشهد تنافس 4 مرشحين هم (المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري)

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