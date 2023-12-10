الشيخ الطاروطي: كل عاقل واع بما حوله سينزل للإدلاء بصوته في الانتخابات

أكد الشيخ عبد الفتاح الطاروطي القارئ بالإذاعة والتليفزيون والوطن العربي، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني، نابع من الإحساس بالمسؤولية فى هذة الفترة الحرجة، حيث أننا بدأنا مشوار هاما فى الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة ولابد أن يتم استكماله لنهايته، جاء ذلك خلال إدلائه بصوته فى لجنة داخل مدرسة طاروط الاعدادية بقريته بمركز الزقازيق بالشرقية.

وقال القارئ بالإذاعة والتليفزيون والوطن العربي، إنه ينبغى على كل إنسان عاقل أن يفكر فيما يدور حوله من التحديات والمؤامرات التى تدور فى المنطقة،ويجب أن نقف صفا واحدا خلف قيادتنا الرشيدة حتى لا ندفع الثمن غاليا، وأكد أنه يعلن مبايعته للرئيس السيسي باسمه واسم أهل القران.

انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.