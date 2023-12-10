الغرفة التجارية بسوهاج تحث المواطنين على النزول للانتخابات

نظَّم النائب خالد أبوالوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة سوهاج مسيرة حاشدة في مدينة سوهاج لدعوة المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وشارك في المسيرة الآلاف من المواطنين من مختلف أنحاء المحافظة، وذلك دعمًا للمشاركة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية.

ومن جانبه دعا النائب خالد أبوالوفا عضو مجلس الشيوخ المصري جميع المواطنين في مختلف انحاء الجمهورية للاستجابة لنداء الوطن والمشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية حبا وتأييدا لبلادهم.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024