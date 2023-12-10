طلاب جامعة حلوان يشاركون أساتذتهم التصويت في الانتخابات الرئاسية: واجب وطني

أدلى أعضاء مجلس جامعة حلوان وإدارة الجامعة والطلاب المغتربين بأصواتهم فى الساعات الأولى من بداية ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 بمقر لجنة محمد علي محجوب بمجمع مدارس بركن حلوان.

وعبرت الطالبة نادين عبدالحليم يوسف عن سعادتها بالمشاركة في أول انتخابات رئاسية، وأكدت أنها وجيلها من الشباب مهتمون بالمشاركة في هذه المناسبة والاستحقاق الانتخابي الدستوري، وأن تلك المشاركة واجب على كل مصري خاصة في الظروف المحلية والإقليمية الحالية.

كما توجهت لكافة الطلاب والشباب بضرورة المشاركة لاستكمال ما تحقق من إنجازات شبابية في السنوات الأخيرة وتحقيق أحلام جيلها ومستقبل أفضل لمصر ومزيد من التمكين للقيادات المدربة الشابة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.