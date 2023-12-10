أفراد الشرطة يساعدون كبار السن وذوي الهمم أمام لجان التصويت بالغردقة (صور)

شهدت لجان مدينة الغردقة الانتخابية تحركات متعددة لأفراد الأمن من رجال الشرطة لتقديم المساعدات لكبار السن وذوي الهمم أمام لجان الاقتراع.

حيث شهدت مدرسة محمد الطيب ظهور لافت لافراد الشرطة وهم يقدمون المساعدة لكبار السن امام اللجان.

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

افراد الشرطة يساعدون كبار السن وذوي الهمم أمام لجان التصويت بالغردقة (صور)

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

افراد الشرطة يساعدون كبار السن وذوي الهمم أمام لجان التصويت بالغردقة (صور)

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة، بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.