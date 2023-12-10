الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أفراد الشرطة يساعدون كبار السن وذوي الهمم أمام لجان التصويت بالغردقة (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت لجان مدينة الغردقة الانتخابية تحركات متعددة لأفراد الأمن من رجال الشرطة لتقديم المساعدات لكبار السن وذوي الهمم أمام لجان الاقتراع.

حيث شهدت مدرسة محمد الطيب ظهور لافت لافراد الشرطة وهم يقدمون المساعدة لكبار السن امام اللجان.

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

افراد الشرطة يساعدون كبار السن وذوي الهمم أمام لجان التصويت بالغردقة (صور)

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

افراد الشرطة يساعدون كبار السن وذوي الهمم أمام لجان التصويت بالغردقة (صور)

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة، بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

 

الغردقة الانتخابات الانتخابات 2024 مصر السيسي

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية من الدقهلية: الانتخابات تتم متابعتها بشكل كبير من منظمات المجتمع المدنى

مسن يتكئ على عكازه ويتحدى الإعاقة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

مسنة تصطحب علم مصر من صنع يدها أثناء التصويت في الانتخابات (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

لو مسافر| أماكن لجان انتخابات المغتربين 2023 2024 جميع المحافظات

كيفية إدخال الرقم القومي للاستعلام عن لجنة الانتخابات 2023-2024

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي