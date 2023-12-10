الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"ائتلاف نزاهة الدولى" يتابع أول أيام تصويت المصريين فى الداخل

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت أعمال ائتلاف نزاهة لمتابعة أول أيام التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية مصر- 2024، من خلال فريق متابعين أجانب ممثلين عن 34 دولة، انتشروا ميدانيًا في 10 محافظات مصرية، وذلك بالتنسيق مع غُرفة العمليات المركزية التابعة للائتلاف، لرصد ومتابعة سير العملية الانتخابية.

وقد شهد متابعو الائتلاف كثافة عددية أمام أغلب مقار التصويت، من الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي ترتب عليه خلق حالة زحام أمام مراكز التصويت، واستغرق الناخبون وقتًا طويلًا للإدلاء بأصواتهم كنتيجة لهذا الزحام.

ويرى ائتلاف نزاهة أنه كان ينبغي للهيئة الوطنية للانتخابات مراعاة زيادة عدد اللجان الفرعية، بما يتناسب مع 67 مليون ناخب على مستوى الجمهورية، حتى يتم استيعاب جميع الناخبين دون زحام، وبما يسمح بمشاركة جميع الناخبين بسهولة ويسر.

ولاحظ الائتلاف وجود تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان مشاركتهم في عملية التصويت بسهولة، مع توفير بطاقات مصممة بطريقة "برايل" لمساعدة أصحاب الإعاقة البصرية في ممارسة حقهم الانتخابي.

ائتلاف نزاهة الانتخابات الرئاسية كبار السن

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