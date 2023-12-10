الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غرفة عمليات حزب المؤتمر: إقبال كثيف من المواطنين على لجان الانتخابات

المؤتمر
المؤتمر

رصدت غرفة عمليات حزب المؤتمر برئاسة أحمد خالد، نائب رئيس الحزب ورئيس غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية بالحزب، تواجدًا مكثفًا لقادة وأعضاء حزب المؤتمر في مراكز الاقتراع في جميع محافظات الجمهورية منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

ولاحظت الغرفة إقبالا كثيفًا في محافظة الدقهلية وخاصة من السيدات، وفي محافظة الغربية، ومحافظة بني سويف، ومحافظة سوهاج، ومحافظة القاهرة، ومحافظة الإسماعيلية التي شهدت إقبالًا كثيفًا من السيدات والشباب.

انتظام العمل بجميع لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة قنا

كما رصدت غرفة عمليات الحزب زيادة الإقبال على مراكز الاقتراع في محافظة كفر الشيخ، وكذلك محافظة قنا والأقصر، خاصةً من الشباب.

المؤتمر
المؤتمر
المؤتمر
المؤتمر
المؤتمر
المؤتمر
المؤتمر
المؤتمر
المؤتمر
المؤتمر
المؤتمر
المؤتمر
المؤتمر
المؤتمر
المؤتمر
المؤتمر
حزب المؤتمر كفر الشيخ قنا الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة المصرية 2024

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