غرفة عمليات حزب المؤتمر: إقبال كثيف من المواطنين على لجان الانتخابات

رصدت غرفة عمليات حزب المؤتمر برئاسة أحمد خالد، نائب رئيس الحزب ورئيس غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية بالحزب، تواجدًا مكثفًا لقادة وأعضاء حزب المؤتمر في مراكز الاقتراع في جميع محافظات الجمهورية منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

ولاحظت الغرفة إقبالا كثيفًا في محافظة الدقهلية وخاصة من السيدات، وفي محافظة الغربية، ومحافظة بني سويف، ومحافظة سوهاج، ومحافظة القاهرة، ومحافظة الإسماعيلية التي شهدت إقبالًا كثيفًا من السيدات والشباب.

كما رصدت غرفة عمليات الحزب زيادة الإقبال على مراكز الاقتراع في محافظة كفر الشيخ، وكذلك محافظة قنا والأقصر، خاصةً من الشباب.

المؤتمر

المؤتمر

المؤتمر

المؤتمر

المؤتمر

المؤتمر

المؤتمر