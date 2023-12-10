انتظام العمل بجميع لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة قنا

شهدت لجان محافظة قنا الانتخابية والبالغ عددها ٣٤١ لجنة فرعية بعدد ۳۱۲ مركز انتخابي موزعين على 10 لجنة عامة، اقبال الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية والبالغ عددهم ٢ مليون و١٤٦ ألفا و٥١ ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات منذ الساعات الأولي لفتح باب التصويت في أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024 .

حيث توافد عدد كبير من الناخبين والناخبات علي مستوي كافة المركز المحافظة في سهولة وسط تأمين من قبل قوات الشرطة دون التدخل في جوهر العملية الانتخابية وكان أكثر مراكز المحافظة إقبالا للناخبين بندر ومركز قنا وقوص وقفط ودشنا ونجع حمادي وتصدرت المرأة في مراكز جنوب المحافظة وخاصة مركز فقط المشهد الانتخابي أمام لجنة مدرسة فقط الثانوية بمدينة فقط.