الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مسنة تصطحب علم مصر من صنع يدها أثناء التصويت في الانتخابات (فيديو)

مسنة تصطحب علم مصر
مسنة تصطحب علم مصر

حرصت إحدى المواطنات من كبار السن على الحضور لمقر لجنتها الانتخابية بالجامعة العمالية بمدينة نصر للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول رغم عدم مقدرتها على السير على قدميها حيث استعانت بكرسي متحرك للمشاركة.

وتلفحت السيدة بعلم مصر قالت انه من صنع يدها حيث تمتلك مهارة تطريز اليدوي وتعبر به عن حبها لوطنها، مشيرة إلى مشاركتها في الإنتخابات بانها واجب وطني.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

مسنة تصطحب علم مصر
مسنة تصطحب علم مصر
مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

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