الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غرفة الصناعات الهندسية تبحث خطتها للمشاركة في المعارض الدولية خلال 2024

غرفة الصناعات الهندسية
غرفة الصناعات الهندسية

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة، اجتماعا اجتماعا اليوم لبحث خطة مشاركتها في المعارض الدولية خلال عام 2024.

شارك في الاجتماع أشرف الهواري ممثل شركة بيزنس بلس لتنظيم المعارض الدولية والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية وكامل حجازي المدير التنفيذي للغرفة.

تكريم محمد المهندس لنجاح مشاركته في معرض التشييد والبناء بالعراق

ومن جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن خطة الغرفة خلال الفترة المقبلة هي تواجد المنتجات المصرية في الاسواق العالمية وكذلك فتح اسواق تصديرية للصناعات الهندسية المصرية بمختلف انواعها.

أاكد أن تجربة الغرفة مؤخرا في معرض التشييد والبناء بمدينة بغداد بالعراق حققت نجاحًا كبيرا، وـكدت وجود طلب كبير على المنتجات المصرية في السوق العراقي ولذلك نحن نستهدف في خطتنا التوسع في المشاركة بعدد من المعارض في العراق.

وقال " الهواري" ممثل الشركة المنظمة للمعرض أن السوق العراقي سوق واعد وكانت مشاركة الغرفة به قويا جدا وتمثيل مشرف من الغرفة من خلال رئيس الغرفة والمدير التنفيذي للغرفة، كما قدم درع تكريم الى محمد المهندس رئيس الغرفة على المجهود الذي تم بذله والنجاح الذي تم بمعرض بغداد للتشييد والبناء بمشاركته.

 خطة المعارض التي تستهدف غرفة الصناعات الهندسية المشاركة بها

وعن خطة المعارض التي تستهدف غرفة الصناعات الهندسية المشاركة بها كشف محمد المهندس ان الغرفة تستهدف التواجد بالسوق العراقي بشركاتها من خلال المشاركة في معرض الزراعة والمعدات والالا ت والتعبئة والتغليف اكتوبر 2024 وكذلك في شهر نوفمبر 2024 ندرس المشاركة في معرض العراق الدولي للبناء والانشاءات والطاقة الجديدة والمتجددة والادوات الصحية والمواسير والانارة بكل أنواعها والطاقة الشمسية وايضا في الفترة من 5 الى 7 ديسمبر  2024 ندرس المشاركة في معرض تجهيزات  المنزل والكافيهات والمطاعم والفنادق في بغداد بالاجهزة المنزلية والاواني والادوات الكهربائية.

أما في المغرب فنحن نشارك في معرض " اليك إكسبو في الدار البيضاء من 7 الى 9 نوفمبر 2024 وتدرس الغرفة أيضا التواجد في السوق الليبي لتنظيم معرض للطاقة الجديدة والمتجددة

غرفة الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات المصرية المعارض الدولية الأسواق العالمية مصر

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