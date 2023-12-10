"حماة الوطن" بأسوان يخصص خيام مساعدة للناخبين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم

خصص حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان، خيام مساعدة للناخبين أمام اللجان لتسهيل الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة، والتي انطلقت اليوم، وتستمر لمدة 3 أيام.

أكد ياسين عبد الصبور، أمين حزب حماة الوطن بأسوان، أن الحزب حرص على مساعدة الناخبين المشاركين في الاستحقاق الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، من خلال توفير خيام متواجد فيها مجموعة من شباب وفتيات الحزب بأجهزة لاب توب ومحمول لاستخراج أرقام اللجان للناخبين.

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بأسوان، أنه تم مساعدة الناخبين أيضا على توفير وسائل نقل بالمجان لنقل الناخبين من المناطق النائية إلى لجان الاقتراع، بعد تزايد أعداد الناخبين خلال تلك الفترة، بجانب توزيع زجاجات مياه وتوفير مظلات لوقاية المواطنين من حرارة الشمس بأسوان.

وأشار "عبد الصبور" إلى أن المواطنين على درجة كبيرة من الوعي الوطني، الذي دعاهم للنزول إلى صناديق الانتخاب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي يثبت للعالم كله إدراك الشعب ببناء وطنه وإكمال مسيرة الإنجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.