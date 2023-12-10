نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية يدلي بصوته

وسط إقبال كثيف من المواطنين أدلى الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بحي مصر الجديدة.

وشهدت المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة كثافات من الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية.

وأجرى الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية جولة لمتابعة سير الحالة الانتخابية بين الناخبين.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.