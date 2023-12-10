الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مطران الفيوم يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أدلى الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، بصوته في الانتخابات الرئاسية ، التي انطلقت، صباح اليوم الأحد، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، باللجنة الفرعية رقم 3 بمدرسة الشهيد المهندس محمد يوسف عبد السلام، (مبارك كول سابقا) بمنطقة كيمان فارس.

رافق مطران الفيوم، عدد من القساوسة والقمامصة، ورجال الكنيسة الأرثوذكسية بالفيوم، وقد توجه رئيس اللجنة، لساحة المركز الانتخابي، لمساعدة مطران الفيوم، في الإدلاء بصوته، لظروفه الصحية، التي تمنعه من الصعود للطابق الثاني، للإدلاء بصوته.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.


وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 

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