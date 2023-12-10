محافظ الجيزة يتفقد عدد من مقار اللجان الانتخابية من الخارج للوقوف على مدى توافد الناخبين

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الأحد، ومنذ الساعات الأولى لبدء انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأول، عدد من مقار اللجان الانتخابية من الخارج بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة للوقوف على مدى توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وجاهزية المقار لاستقبالهم وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة سير الانتخابات الرئاسية منذ انطلاقها وحتى الانتهاء منها على مدار الأيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري وتفقد اللجان ومتابعة انتظام إدلاء المواطنين بأصواتهم وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين.

حيث تفقد المحافظ مقار اللجان الانتخابية بمدارس عثمان بن عفان الابتدائية وأبو الهول القومية المشتركة والجيزة الثانوية بنات والأورمان الثانوية للبنات وقومية العجوزة والسعيدية الثانوية وهشام شتا للتعليم الأساسي.

ووجه محافظ الجيزة بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء لتوفير كافة احتياجات اللجان اللوجيستية وتذليل جميع العقبات، ومتابعة سير العملية الانتخابية من خلال غرف العمليات والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

كما دعا محافظ الجيزة كافة أطياف وفئات المواطنين بالنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.