رئيس الرقابة المالية يصوت فى انتخابات الرئاسة: واجب وطنى

أدلى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصوته في الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري.

وأشار "فريد"، عقب الإدلاء بصوته، اليوم الأحد، إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت، الذي يشهد اضطرابات جيوسياسية وتحديات اقتصادية ومناخية كبيرة، يؤكد جدية وعزم الدولة على استكمال استحقاقاتها الدستورية لبناء دولة وطنية حديثة ينعم فيها الجميع بكل حقوقهم السياسية والاقتصادية على حد سواء.



ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تعزيز دور الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية في دعم وتعزيز نمو الاقتصاد القومي، لما تقوم به من دور حيوي عبر مساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة على الوصول والحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير الأعمال، فضلًا عن خدمات الاستثمار والادخار والتأمين الأخرى.

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية