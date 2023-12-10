الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير الاتصالات: حماس كبير ورغبة قوية لدى المواطنين للمشاركة في الانتخابات

وزير الاتصالات من
وزير الاتصالات من الحدث

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستورى المهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية، داعيًا جموع المصريين للاصطفاف حول الوطن وممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة بفاعلية وإيجابية في تشكيل مستقبل الوطن.

حماس كبير ورغبة قوية لدى الناخبين

وأضاف الوزير، أنه لمس لدى الناخبين حماس كبير للادلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابى، مشيرا إلى أن الانتخابات تستمر على مدار ٣ أيام، وبالتالي هناك متسعًا من الوقت للمواطنين لممارسة هذا الحق الانتخابي.

وتابع:"حرصت اليوم على الإدلاء بصوتي لأن المشاركة فى الانتخابات تعد واجبا وطنيا على كل مواطن يطمح فى غد أفضل لبلدنا الغالية".

كان الدكتور عمرو طلعت  قد أدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية  صباح اليوم، في مقر لجنته الانتخابية بالمدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد.

وزير الاتصالات أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 

انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

 

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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