عُرس ديمقراطى.. نقيب الأشراف يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بمصر الجديدة

أدلى السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية، صباح الأحد.

وعقب الإدلاء بصوته دعا نقيب السادة الأشراف كل المصريين إلى ضرورة القيام بحقهم الدستوري بالمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أننا في عرس ديمقراطي، وموضحًا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتوجه كل المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع واجب وطني ودليل على تحضر ورقي الشعب المصري.

صورة حضارية

وأكد نقيب السادة الأشراف أن الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع يعبر عن الصورة الحضارية لمصر وقوة تماسكها، ويُظهر للعالم أجمع مدى إدراك الشعب المصري لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، داعيًا المولى عز وجل أن يكون هذا العرس الديمقراطي معبرًا عن إرادة المصريين.

ودعا نقيب السادة الأشراف المولى، عز وجل، أن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، وأن يوفق القائمين عليه لما فيه مصلحة البلاد والعباد، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد العالمين، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.