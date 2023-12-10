رئيس نقابة الغزل والنسيج يصوت في الانتخابات الرئاسية بالشرقية

أدلى عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامه للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج والأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بالشرقيه، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، صباح اليوم الأحد، باللجنة الفرعية رقم 4، بالمعهد الديني الشيخ محمد سليم زيدان، بكفر موسي عمران مركز الزقازيق محافظة الشرقية.

وكان إبراهيم، قد وجه رؤساء اللجان النقابية بالمحافظات، أمس السبت، من خلال غرفة العمليات المركزية، بالتنسيق مع مصانعهم وشركاتهم من أجل تسهيل انتقالهم إلى صناديق الاقتراع، لكي يكتمل عرسنا الديمقراطي واستكمالا لما قدمه عمال الغزل والنسيج من جهود حثيثة وتضحيات كبير لمساندة الدولة المصريه وقيادتها السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة