الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال مواطني حي الساحل على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

احتشد العشرات من المواطنين أمام المقار الانتخابية بحي الساحل شمال محافظة القاهرة وسط فرحة من الناخبين وأدى المواطنون واجبهم الوطني بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، ومن جهته تابع الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة، عمليات الاقتراع بأحياء المنطقة الشمالية بالمحافظة.

 

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

واجبهم الوطني المواطنين عمليات التصويت داخل مصر الانتخابات

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