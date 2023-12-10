أكتوبر الجديدة: بدء تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة بالمرحلة السادسة لـ"سكن كل المصريين"

أعلن المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، إنه تم البدء في تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين محور منخفضي الدخل، بمنطقة غرب المطار والمقسمة لثلاث قطاعات أ-ب-ج بمساحات تتجاوز الـ3000 فدان، موضحًا أن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 31 مليار جنيها.

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التفاصيل الكاملة لتنفيذ المرحلة السادسة بمبادرة سكن لكل المصريين



وأضاف رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، أنه تم الانتهاء من الأعمال المساحية ودراسة التربة وبدء أعمال الحفر والخرسانات ببعض المواقع مع تكليف الجهات الاستشارية المتخصصة لمتابعة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الهندسية لتحقيق الجودة المطلوبة.

وفى سياق متصل قال المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ ٥٨٥٦ وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار، ليصل إجمالي الوحدات المنفذة والجاهزة للتسليم لـ ١٦١٥٢ وحدة سكنية، وجاري تنفيذ ٣٥ ألف وحدة سكنية بالإضافة لـ٥٥ ألف وحدة الجديدة.؟



وذكر أن عدد الوحدات الجاري تنفيذها بقطاعات منطقة غرب المطار بلغ٩٠ ألف وحدة سكنية، وجرى تنفيذ كافة المباني الخدمية التي يحتاج إليها قاطنيها مستقبلا من مدارس وحضانات ووحدات صحية وأسواق تجارية، لافتا إلى أن الجهاز أنفق ما يقرب من مليار جنيه لتوفير المباني الخدمية بالمدنية، وكان لمنطقة غرب المطار النصيب الأكبر عن طريق تنفيذ ٢٥ مبنى خدمي منهم نادي اجتماعي على مساحة 100 ألف متر بما يعادل 25 فدان بمنطقة أ، بنسب تنفيذ تجاوزت الـ٦٠٪؜.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز، أن مدينة 6 أكتوبر الجديدة محط أنظار الكثير من راغبي السكن أو الاستثمار بمنطقة غرب القاهرة، حيث تم صدور قرار جمهوري رقم 77 لسنة 2017، بإنشاء مدينة 6 أكتوبر الجديدة، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع، وتقع في محافظة الجيزة وتبلغ مساحتها حوالي ١٠٠ ألف فدان، ومن المتوقع أن يقطنها ٨،١ مليون نسمة، وتقع على طريق الواحات من الكيلو 47 حتى الكيلو 72، يحدها من الشمال محور الضبعة، ومن الشرق طريق الواحات والطريق الدائري (الأوسطي)، ومن الجنوب طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، ومن الغرب الطريق الدائري (الإقليمي)، كما تضم مناطق سكنية وخدمية وصناعية وسياحية وترفيهية وتعليمية.

وكشف أن حجم الاستثمارات التي ضختها وزارة الإسكان لتنفيذ المشروعات السكنية منذ نشأتها حتى الآن تتخطى الـ 19 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي مخصص لمحدودي الدخل، فضلا عن ١١،٥ مليار جنيه لتنفيذ أعمال البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز طبيعي واتصالات.