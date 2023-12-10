الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصرى للفكر والدراسات" يصدر أول بيان عن التصويت فى اليوم الأول للانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أعلن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عن أنه قام برفع أول تقاريره عن متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار مشاركته لأعمال المتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية عبر فريق المتابعة الميدانية بمقار اللجان.

وأكد المركز أن التقرير تضمن إشادة بأداء القضاة وأمناء اللجان المشرفين على لجان الاقتراع المنتشرة في جميع محافظات مصر، حيث بدا واضحًا مستوى التدريب على إجراءات العملية الانتخابية وكيفية التعامل مع المواطنين وممثلي منظمات المجتمع المدني ووكلاء المرشحين، وكذلك قواعد إدارة عملية التصويت.

 

اليوم الأول للانتخابات شهد انضباطًا وانتظامًا ملحوظًا

وأشار المركز، في تقريره، إلى أن اليوم الأول للانتخابات شهد انضباطًا وانتظامًا ملحوظًا في مواعيد فتح غالبية اللجان الانتخابية التي تواجد فيها فريق عمل المركز في إطار عمليات المتابعة الميدانية، بينما تأخرت بضعة لجان عن فتح أبوابها لاستقبال الناخبين في المواعيد المقررة.

 

تصدر الناخبات والشباب للمشهد الانتخابي

وقد رصد فريق المركز المصري في الساعات الأولى للتصويت إقبالًا كثيف من الناخبين في أغلب المقرات الانتخابية التي تفقدها فريق المتابعين، بالإضافة إلى تصدر الناخبات والشباب للمشهد الانتخابي في الساعات الأولى من بدء عملية التصويت.

كما رصد فريق المركز المصري التعامل المرن وتقديم يد العون من جانب المشرفين على عملية التصويت من السادة القضاة ومعاونيهم مع فرق المتابعة المصرية والعربية والدولية ممن يرغبون في التعرف على سير العملية الانتخابية والشب والشباب المتطوعين. ونوه التقرير إلى التعاون الواضح بين وزارات وهيئات الدولة المختلفة لتأمين العملية الانتخابية.

يذكر أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هو مؤسسة بحثية مستقلة تأسس عام 2018 بغرض تقديم رؤي وأطروحات حول الشأن الداخلي والعلاقات الخارجية والدولية لإثراء النقاش العام وتقديم الخدمات البحثية، وتقييم السياسات العامة في داخل الدولة المصرية وخارجها.

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