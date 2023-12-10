الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مايا مرسى تدلى بصوتها الانتخابى فى مدرسة بدر الإعدادية بنين بالدقى

مايا مرسي
مايا مرسي

أدلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بصوتها الانتخابي صباح اليوم في مدرسة بدر الإعدادية للبنين بالدقي.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وستُجرى الانتخابات الرئاسية لعام 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات في الأيام 10 و11 و12 من ديسمبر الحالي، على أن يبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتم تحديد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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