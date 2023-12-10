واجب وطني.. أهالي كفر أبو الحديد يحرصون علي المشاركة في الانتخابات (فيديو)

احتشد آلاف المواطنين أمام لجنة مدرسة كفر ابو الحديد الابتدائية التابعة لقرية وردان بمنشاة القناطر الجيزة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 واختيار رئيسهم القادم.

وقال عدد من المواطنين في لقاء مع "الدستور" انهم حرصوا علي علي تلبية نداء الوطن والنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار من يمثلهم رئيسا للبلاد والتعبير عن آرائهم في عملية انتخابية تسودها النزاهة والشفافية والتنظيم الجيد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدين أن المشاركة الايجابية في الانتخابات والالتفاف خلف الدولة المصرية واجب وطني على جميع المصريين.

أهالي بلجنة كفر ابو الحديد المشاركة في الانتخابات واجب وطني

واضاف المواطنون ان هناك ثقة كبيرة بين الدولة والشعب والتحام جميع طوائفة والمشاركة الكبيرة والاحتشاد وارسال رسالة لجميع دول العالم ان المصريين قادرون علي استكمال مسيرة البناء والتنمية من خلال هذه المشاركة في العرس الديمقراطي.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت عن فتح مقرات اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وبدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.