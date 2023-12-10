الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

واجب وطني.. أهالي كفر أبو الحديد يحرصون علي المشاركة في الانتخابات (فيديو)

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

احتشد آلاف المواطنين أمام لجنة مدرسة كفر ابو الحديد الابتدائية التابعة لقرية وردان بمنشاة القناطر الجيزة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 واختيار رئيسهم القادم.

وقال عدد من المواطنين في لقاء مع "الدستور" انهم حرصوا علي علي تلبية نداء الوطن والنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار من يمثلهم رئيسا للبلاد والتعبير عن آرائهم في عملية انتخابية تسودها النزاهة والشفافية والتنظيم الجيد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدين أن المشاركة الايجابية في الانتخابات والالتفاف خلف الدولة المصرية واجب وطني على جميع المصريين.

 

أهالي بلجنة كفر ابو الحديد المشاركة في الانتخابات واجب وطني 

واضاف المواطنون ان هناك ثقة كبيرة بين الدولة والشعب والتحام جميع طوائفة والمشاركة الكبيرة والاحتشاد وارسال رسالة لجميع دول العالم ان المصريين قادرون علي استكمال مسيرة البناء والتنمية من خلال هذه المشاركة في العرس الديمقراطي.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت عن فتح مقرات اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وبدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد. 

 

الانتخابات الرئاسية 2024

 

 

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

البابا تواضروس الثانى: التصويت فى الانتخابات حق دستورى وقانونى لكل مواطن

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

أحمد موسى يدلى بصوته فى لجان مدينة الإنتاج الإعلامى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي