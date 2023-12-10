وزير المالية لـ"الدستور": المشاركة فى الانتخابات واجب على كل مواطن يُحب بلده (فيديو)

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن أقل شيء نقدمه للدولة هو التوجه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب على كل مواطن يحب بلده.

وأضاف "معيط"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الانتخابات تتعلق بمستقبل البلد، لذا يجب التوجه للانتخابات والمشاركة.

وأدلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل لجنة مدرسة خالد بن الوليد بمدينة ٦ أكتوبر، اليوم الأحد.

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية، التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.