وزير المالية يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية: نثبت للعالم استقرار وطننا

أدلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل لجنة مدرسة خالد بن الوليد بمدينة ٦ أكتوبر، اليوم الأحد.

وقال "معيط"، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية: المصريون يثبتون للعالم اليوم مدى استقرار وطننا في ظل الحروب التي تندلع في العالم.

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.