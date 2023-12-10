الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

صبورة السيد تُدلى بصوتها فى لجنة القرية السياحية الأولى بـ6 أكتوبر

صبورة السيد تُدلي
صبورة السيد تُدلي بصوتها

أدلت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بصوتها في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بلجنة القرية السياحية الأولى بالحي المتميز في مدينة ٦ أكتوبر.

وشهدت اللجنة إقبالًا من الناخبين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لانطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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