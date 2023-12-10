"القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية تقصف آليتين إسرائيليتين في جباليا شمال غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية قصف آليتين إسرائيليتين في جباليا شمال قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيته، اليوم الأحد، مناطق متفرقة من قطاع غزة، مواصلة قصفها العنيف على المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس.

وصل 45 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى

في ذات السياق وصل 45 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، منذ مساء أمس السبت، جراء القصف الإسرائيلي العنيف على أحياء الوسطى.

فيما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات متزامنة على مخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وأخرى على حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وعدة مناطق في شمال القطاع.