الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية تقصف آليتين إسرائيليتين في جباليا شمال غزة

قصف آليتين إسرائيليتين
قصف آليتين إسرائيليتين

أعلنت الفصائل الفلسطينية قصف آليتين إسرائيليتين في جباليا شمال قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيته، اليوم الأحد، مناطق متفرقة من قطاع غزة، مواصلة قصفها العنيف على المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس.

 وصل 45 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى 

في ذات السياق  وصل 45 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، منذ مساء أمس السبت، جراء القصف الإسرائيلي العنيف على أحياء الوسطى.

فيما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات متزامنة على مخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وأخرى على حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وعدة مناطق في شمال القطاع.

الفصائل الفلسطينية آليتين إسرائيليتين شمال غزة جباليا غزة طائرات الاحتلال الحربية قطاع غزة مستشفى شهداء الأقصى شهداء الأقصى

مواد متعلقة

الأردن: الاحتلال يصر على المضى فى إخراج أهل غزة من القطاع

خامس انتخابات تعددية.. "القاهرة الإخبارية" تبرز معلومات عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 (فيديو)

انطلاق التصويت في شبرا بمشاركة واسعة من السيدات

بث مباشر.. "الوطنية للانتخابات" تتابع التصويت فى أول أيام الانتخابات الرئاسية

مع إقبال كبير من المواطنين.. انطلاق التصويت بلجان "الجامعة العمالية" بمدينة نصر

قصف مدفعي عنيف واشتباكات في بني سهيلا شرقي خان يونس

رئيس وزراء كندا يؤكد ضرورة تجديد إقرار حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين

45 شهيدا يصلون مستشفى "شهداء الأقصى" وسط قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

مادلين طبر تدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي