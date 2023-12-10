شروط الأهلى لرحيل أحمد عبدالقادر خلال فترة الانتقالات الشتوية

استقر أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي على الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل بسبب تجاهل السويسري مارسيل كولر المدير الفني واستبعاده من حساباته الفنية وقائمة مونديال الأندية بالسعودية.

وكلف أحمد عبد القادر وكيله أحمد يحيي بالبحث عن عرض في الدوري السعودي أو الإماراتي أو القطري لتقديمه لإدارة النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي والرحيل سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة.

وكشف مصدر مسئول أن أحمد عبدالقادر عقد جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة قبل لقاء شباب بلوزداد الجزائري تحدث خلالها عن إمكانية رحيله في يناير في حال توفر عرض يصل إلى إدارة القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن مدير الكرة طلب من اللاعب إحضار عروض رسمية وقتها سيتم عقد جلسة من أجل معرفة تفاصيل العرض الرسمي وحسم قرار مصيره النهائي.

وأشار المصدر إلى أن أحمد عبدالقادر اشتكي لمدير الكرة أن كولربدأ خطة تطفيشه من الأهلي بعد استبعاده من قائمة الفريق في بطولة كأس للأندية ومباراة شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر أن اللاعب يرى أنه لا يوجد كيميا بينه وبين المدرب بدليل الاستبعادات من المباريات وكذلك الاستبعاد من بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي يبدأ استعداداته لكأس العالم للأندية

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدأ تحضيراته لكأس العالم للأندية التي تقام في السعودية خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

وخاض الفريق مرانه مساء أمس على ملعب التتش، والذي بدأ بمحاضرة مطولة من مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع اللاعبين.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة شباب بلوزداد أمس بدوري أبطال إفريقيا تدريبات استشفائية، فيما شارك باقي اللاعبين في وحدات تدريبية متنوعة داخل التتش.

وأدى مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل محمود متولي ورضا سليم لاعبا الفريق تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش مران الفريق اليوم، حيث قام لاعبا الفريق بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وأغلق الأهلي ملف دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت بعد انتهاء مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وبدأ الفريق تحضيراته لبطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي أولى مبارياته في البطولة يوم ١٥ ديسمبر الجاري مع الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي.