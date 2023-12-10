هتافات وأعلام مصر تزين المشهد الانتخابي بلجان زفتى (فيديو)

شهدت اللجان الانتخابية بمدينة زفتى في الغربية، إقبالا كبيرا من السيدات، يحرصن على المشاركة في العرس الديمقراطي فى الساعات الأولى من الانتخابات الرئاسية 2024

ورفعت السيدات الأعلام المصرية، مرددات الهتافات الوطنية، معربات عن سعادتهن في المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.