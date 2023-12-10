الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العاملون بالأزهر يشاركون فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو وصور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

حرص العاملون بالأزهر الشريف على الإدلاء بأصواتهم الانتخابية في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقر لجنة مدرسة الحسين الإعدادية بنات بمنطقة الدراسة- حي وسط القاهرة-.

واصطف عشرات الناخبين المصريين العاملين بالأزهر الشريف، منذ العاشرة من صباح اليوم الأحد أول أيام الانتخابات الرئاسية، أمام مقر  اللجنة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في تظاهرة مملوءة بمشاعر الحب والوفاء والولاء للوطن عنوانها: «جئنا من أجل مستقبل مصر».

وعلى الجانب الآخر، امتدت طوابير الناخبين خارج مدرسة الحسين الإعدادية بنات إلى الشوارع الرئيسية والجانبية لمراكز الاقتراع، وذلك بعد أن تكدست اللجنة ومحيطها الخارجي عن آخره بعشرات الناخبين من الرجال والنساء ومن كل الأعمار.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وزير العمل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة (صور)

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.
كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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